Ablauf der Liegezeit

Menschen gibt es, die kommen nicht auf die Welt, die sind einfach da. So selbstverständlich sind sie da, dass selbst enge Freunden vergessen, woher sie kamen. Man merkt es erst, wenn ein Fremder fragt – wie nach Volker Baasner, geboren am 3. Februar 1941.

»Über Volkers Herkunft weiß ich nichts oder nichts mehr«, gesteht Wolfgang Osswald. »Wenn er nicht in Berlin geboren ist, dann aber nicht weit entfernt. Aus einer bürgerlichen Familie kam er, erwähnte mal Bruder und Schwester und war wohl der Jüngste.« Ab 1974, soviel ist amtlich, wohnte er in der Duisburger Straße 1 in Wilmersdorf, zog 1979 am Schöneberger Friedrich-Wilhelm-Platz in die Schmargendorfer Straße 21 und wurde 1986 für eine Dekade Kreuzberger: in der Taborstraße 6.

Am ersten September-Wochenende 1981 wurde in der Kreuzberger Hollmannstraße 19 das »Kommunikations- und Beratungszentrum homosexueller Frauen und Männer e. V.« eröffnet. In der alten, vom Bezirk überlassenen Arbeiterbaracke teilte...