Noch zehn Jahre

Klimaforscher, zumal hierzulande, sind meist eher zurückhaltend. Sobald sie den sicheren Boden ihres Fachgebiets und ihrer Forschung verlassen und es darum geht, wirtschaftliche und politische Schlussfolgerungen aus ihren Projektionen eines künftigen Klimas zu ziehen, agieren vor allem die deutschen Experten für gewöhnlich sehr vorsichtig. Um so bemerkenswerter ist daher eine Stellungnahme des Deutschen Klimakonsortiums (DKK), mit dem es am Donnerstag die künftige Bundesregierung zu einem »zügigen Beginn des Kohleausstiegs« aufforderte. Im DKK ist ziemlich alles vertreten, was in der Klimawissenschaft Rang und Namen hat: zum Beispiel verschiedene Max-Planck-Institute, das Alfred-Wegener-Institut und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, aber auch der Deutsche Wetterdienst und das Umweltbundesamt (UBA).

Während zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner die bestehenden Klimaschutzverpflichtu...