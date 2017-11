Rechte unter sich

Autoritär, nationalistisch, rassistisch ausgrenzend: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ist auf stramm rechtem Kurs. In seinem Land lässt er Stacheldrahtzäune gegen Flüchtlinge bauen und unterbindet die Pressefreiheit, wo es geht. Hasstiraden gegen Minderheiten wie Muslime, Araber, Sinti und Roma sind unter seiner Führung an der Tagesordnung. Das stört die Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Sachsen, Reiner Haseloff und Stanislaw Tillich (beide CDU), wenig. Anfang der Woche empfingen sie den Regenten im Rahmen des bundesweit ausgerufenen »Lutherjahres« in Wittenberg und Dresden.

Man legte Wert darauf zu betonen, dass es kein Staats- sondern ein Privatbesuch gewesen sei. So redeten die Politiker im Hinterzimmer und beim Essen. Wer das bezahlt hat, ist nicht bekannt. Anfragen...