VDZ-Präsident attackiert ARD und Co.

Der neue Präsident des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), Rudolf Thiemann, hat eine deutliche Beschränkung des Internetangebots der öffentlich-rechtlichen Anstalten gefordert. Die Länder müssten über den Rundfunkstaatsvertrag sicherstellen, dass die beitragsfinanzierten Telemedien von der digitalen Presse unterscheidbar blieben und entsprechende Verbote durchsetzen, sagte Thiemann beim Auftakt des VDZ-Jahreskongresses am Montag in Berlin.

Vor Journalisten warnte er vor einer Zuspitzung des Streits. Es gebe in Deutschland keine »Staatspresse«. Allerdings verfälschten die textlastigen und presseähnlichen Inhalte der Sender den Wettbewerb im Netz zunehmend. »Wir geraten in eine Schieflage«, so Thiemann. Es gebe immer wieder »apokalyptische Visionen« der Entwicklung im Print. »Übertreibungen helfen nicht weiter«, warnte der neue Cheflobbyist auf dem Kongress.

Im Streit um die An...