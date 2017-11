Aufbruch im Donbass

Natürlich sieht es aus wie sowjetische Produktionspropaganda: Videos des Donezker Fernsehens, die mal hier, mal dort Szenen des Wiederaufbaus zeigen. Hier ein Kesselhaus in der Ortschaft Olexandriwka. Die mit Kohle betriebene Vorgängeranlage war im ukrainischen Bürgerkrieg zerstört worden, jetzt steht ein elektronisch gesteuerter Gaskessel in einem dafür viel zu großen Raum, und der Bürgermeister erzählt stolz, dass die Schule des Ortes wieder beheizt werden könne. Drei Jahre lang sei im Winter der Unterricht wegen der niedrigen Innentemperaturen verkürzt worden, die Kinder hätten in Anoraks und Handschuhen im Klassenraum gesessen. Dort sind es ein zwei Jahre nach dem Ende der Kämpfe wiederhergestellter Kindergarten in Debalzewe oder eine neue Hochspannungsleitung, die einen Außenbezirk von Gorliwka wieder stabil ans Stromnetz anschließt. Die Liste lässt sich fortsetzen.

Die Schäden, die der Krieg im dichtbesiedelten Donbass angerichtet hat, sind kaum zu ...