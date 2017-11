Superclásico!

Einen wunderschönen guten Morgen! Der 8. Spieltag der argentinischen Superliga verlief für die beiden Aufsteiger unterschiedlich. Die Chacarita Juniors fuhren mit dem 2:0 Heimsieg gegen Gimnasia (La Plata) den ersten Dreier ein. Die Argentinos Juniors, ein Verein, der (neben anderen) Spielergrößen wie Diego Maradona und Juan Román Riquelme hervorgebracht hat und früher als Talentschmiede der Hauptstadt galt, trat im Stadion Centenario von Quilmes bei Estudiantes (La Plata) an, wo das Team des ehemaligen ManU-Söldners und heutigen Präsidenten von Estudiantes, Juan Sebastián Verón, den Höhenflug der Gäste mit einem 1:0 Arbeitssieg vorläufig beendete. Der »Bicho« war mit zwei Niederlagen in die neu designte Liga gestartet, hatte anschließend jedoch 13 Punkte in fünf Spielen akkumuliert, versäumte den Sprung auf Rang 3, hält sich aber tapfer auf Rang 9 (von 28), während die Platenses, einer der Motoren der letzten Saison, sich derzeit mit Rang 15 begnügen müs...