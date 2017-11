May, Göhler

Er hieß May und hat spannende Abenteuerromane geschrieben. Aber sein Vorname war nicht Karl, sondern Ferdinand. Und Ferdinand May war in allen Sätteln gerecht. Der gebürtige Hesse schrieb für Kabarett und Rundfunk, auch Theaterstücke, war Chefdramaturg in Leipzig und aktiver Gewerkschafter sowie last but not least ein ausgebildeter Kaufmann. In diesen Beruf musste sich der 1896 geborene Sozialdemokrat in der Nazizeit zurückziehen, schrieb aber gelegentlich noch unter Pseudonym Anekdotisches für Magazine. Seine junge Tochter Gisela machte er in den schlimmen Jahren heimlich mit Brecht-Songs und Busch-Platten bekannt, was bekanntlich auf fruchtbaren Boden fiel.

Ferdinand May gründete nach dem Krieg das Leipziger Kabarett »Die Rampe« und war in führenden Theaterfunktionen tätig, bevor er sich stärker dem Schrei...