»Übergriffige Kassenwarte«

Olaf Gersemann warb am Dienstag in einem Kommentar in der Welt für die Aufrechterhaltung von »Steueroasen«. In seinem Beitrag heißt es:

Die Paradise Papers bringen Steueroasen weiter ins Gerede. Doch eine Welt ohne diese Schlupflöcher wäre keine bessere. (…) Konten in Steueroasen sind im Grunde nichts anderes als das Bargeld des reichen Mannes: desjenigen, der mehr Geld besitzt, als sich in Matratzen oder Wandtresoren verstauen ließe. Auch diese Menschen haben legitime Schutzbedürfnisse – zumal sich autoritäre Regime wieder ausbreiten und damit auch, Stichwort Chodorkowski, die Tendenz zur Enteignung politischer Gegner wächst. (…)

In Zeiten, da die Demographie die Finanzierung ausgedehnter Wohlfahrtsstaaten in Frage stellt, tritt eine weitere Überlegung hinzu: Die Tendenz von Finanzministern, internationale Kartelle mit Mindeststeuersätzen zu bilden, denen niemand entrinnen kann, wird sich weiter verstärken. Nur der Wettbewerbsdruck, den die Existenz von ...