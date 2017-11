Demonstrieren als Verbrechen

Es gebe »keinen Grund, Fabio weiter in Haft zu behalten«, sagte Verteidigerin Gabriele Heinecke. Mit ihren Worten endete am Dienstag der zweite Verhandlungstag gegen den G-20-Gegner Fabio V. vor dem Amtsgericht Altona. Dem Italiener wird keine konkrete Straftat vorgeworfen, er sitzt lediglich wegen seiner Anwesenheit bei einer Demonstration im Industriegebiet Rondenbarg am 7. Juli seit vier Monaten in Untersuchungshaft (jW berichtete).

Dennoch wird der 18jährige weiter in Haft bleiben, denn weder die Richterin noch der Staatsanwalt gingen auf Heineckes Forderung ein. Ebenso wenig fand sie mit ihrem Antrag Gehör, das Verfahren einzustellen, weil es rechtsstaatlichen Kriterien nicht genüge.

Fabio V. selbst äußerte sich am Dienstag zum ersten Mal selbst zu den Vorwürfen. Man habe ihn als Kriminellen bezeichnet, erklärte er. Er sei aber nur ein junger Mann mit starkem Willen. Gewalt lehne er ab, setze sich aber dafür ein, die Welt »ein bisschen besser zu mach...