»Bezeichnend, dass Grüne ihre Haltelinie räumen«

Herr Müller, was haben Sie am Sonntag gemacht?

Am Sonntag sind wir mit der Gruppe »Ende Gelände« mit etwa 2.000 Leuten unter Einsatz von Mitteln des zivilen Ungehorsams in den Kerpener Braunkohletagebau eingedrungen. Der Tag fing so an, dass Kollegen von »Civic Climate Warrior« eine Versammlung gemacht haben. Das ist eine Klimaschutzgruppe aus pazifischen Regionen, deren Küsten bereits überschwemmt werden. Deren Botschaften wurden auf Transparenten von allen Aktivisten in die Grube getragen. Zusammen haben wir dann die gierigen Höllenbagger zum Stillstand gebracht.

Welche Ziele verfolgen Sie damit?

Wir erzielen mit solchen Aktionen mehr Wirkung als ein Klimagipfel. Deutschland ist Braunkohleweltmeister und damit auch Mitverursacher beim Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids in katastrophischen Ausmaßen. Zudem muss man sich nur mal diese schrecklichen Löcher in der Natur anschauen. Wenn man es dann schafft, an den Polizeiketten vorbeizukommen, und err...