Schockfrost, sächsisch

»Sing, mei Sachse sing«, das galt zwangsläufig nicht für jeden nach Abpfiff der Achtelfinals im Sachsenpokal Anfang letzter Woche. Zwickau und Chemnitz, die zwei Teams aus der Dritten Liga wurden überraschend von Regionalligisten (Vierte Liga) geschlagen. Die traditionsreichen »Chemiker« aus Leipzig schickten den FSV Zwickau mit einem 4:2 nach Hause, und der VfB Auerbach schlug den Chemnitzer FC mit 2:1. Damit entgeht den Drittligisten die oft schon fest in den Etat eingeplante Einnahme durch die Teilnahme am DFB-Pokal, die nun als warmer Geldregen auf einen der im Wettbewerb verbliebenen Underdogs niedergehen wird.

In Zwickau war die Stimmung dementsprechend mies. Trainer Torsten Ziegner hatte von »Überheblichkeit« seiner Mannschaft gesprochen und ihr vor dem Liga-Match gegen Unterhaching sicher gehörig den Marsch geblasen. Diszipliniert und angriffslustig begann Zwickau, ging gar in Führung und hielt die starken Hachinger Stürmer in Schach. Doch nach ei...