Sauberwerden

Mindestens dreimal in der Woche mailen mir unbekannte Absender Angebote, schnell ganz viel Geld zu verdienen. Meistens lösche ich sie sofort (wie z. B. die regelmäßigen riesigen Gewinne aus einer spanischen Lotterie), doch nun bekam ich Post von Bernie Madoff, dem 79jährigen New Yorker »Anlagebetrüger«(Wikipedia) und ehemaligen Chef der Technologiebörse NASDAQ. Er wurde 2009 wegen Veruntreuung von 65 Milliarden Dollar zu 150 Jahren Haft verurteilt.

Dennoch scheint er einen unkontrollierten Zugang zum Internet zu haben, denn in seinem Namen werden ebenso verführerische wie geheime Angebote zur Zusammenarbeit verschickt, die angeblich auch der Wiedergutmachung dienen sollen: »Ich habe Millionen Euros in Offshore-Finanzhäusern, von denen nur meine Bankmanager wissen, es befindet sich auf einem Nummernkonto. 50 Prozent davon soll für Wohlfahrtszwecke ausgegeben werden und 20 Prozent, um damit den Bau von Kirchen und Moscheen in der ganzen Welt zu forcieren. 2...