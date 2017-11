Unter Auflagen frei

Die belgische Justiz hat in der Nacht zu Montag entschieden, den ehemaligen Präsidenten der katalanischen Generalitat, Carles Puigdemont, und vier seiner Minister nicht in Untersuchungshaft zu nehmen. Alle fünf wurden unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Puig­demont, Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig und Clara Ponsatí hatten sich am Sonntag vormittag den Behörden gestellt, nachdem am Vorabend der spanische Staat gegen sie internationale Haftbefehle erlassen hatte. Madrid wirft ihnen vor, zum Aufruhr aufgerufen, Geldern in Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober veruntreut und sich gegen die Staatsgewalt aufgelehnt zu haben. Allein bei Verurteilung wegen Rebellion drohen ihnen bis zu 30 Jahre Gefängnis.

Die Politiker hatten sich Anfang vergangener Woche überraschend nach Brüssel abgesetzt. Dort erklärte Puigdemont in einer Pressekonferenz, er suche kein Asyl in Belgien. Vielmehr ginge es um die Internationalisierung des K...