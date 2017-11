Rechtsaußen stellt die Weichen

Am 2. und 3. Dezember will die »Alternative für Deutschland« (AfD) ihren achten Bundesparteitag in Hannover abhalten. Dann sollen die Delegierten den Bundesvorstand der rechtsnationalistischen Partei neu wählen. Hierbei wird sich abzeichnen, ob es der AfD gelingt, die dauerhaften Flügelkämpfe einzudämmen.

Der Partei, die am 24. September mit 12,6 Prozent der Stimmen erstmals in den Bundestag eingezogen war, drohen nach den Konflikten um ihre ehemalige Vorsitzende Frauke Petry, die kurz nach der Wahl aus der AfD ausgetreten war, weitere politische Auseinandersetzungen. So driften die Ansichten, wo genau im politischen Spektrum sich die AfD positionieren und von wem sie sich abgrenzen solle, deutlich auseinander. Bis heute ist unklar, ob Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion in Thüringen, im Dezember nicht doch für den Bundesvorstand der Partei kandidieren und versuchen wird, die Machtfrage in seinem Sinne zu stellen. Dies würde die bereits bes...