Die Temperatur steigt

Zum Beginn der 23. UN-Klimakonferenz am Montag in Bonn haben Wetterexperten die neueste Diagnose des kranken Planeten vorgelegt. Die UN-Weltorganisation für Meteorologie (WMO), sozusagen der Dachverband der nationalen Wetterdienste, veröffentlichte am Rande der Konferenz ihren jährlichen Bericht zum globalen Klima.

Die Befunde sind erschreckend. 2017 wird demnach voraussichtlich eines der drei wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen am Ende des 19. Jahrhunderts. Das bisher wärmste Jahr war 2016, gefolgt von 2015 und 2014. In den ersten neun Monaten 2017 lag die Temperatur im Mittel des ganzen Planeten um 1,1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Im Pariser Klimaabkommen, dessen Umsetzung in Bonn beraten werden soll,...