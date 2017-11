Blutgrätsche

Immerhin waren die Dortmunder am Samstag abend gegen den FC Bayern besser, als man erwarten konnte nach den zuletzt eher erbärmlichen Auftritten. Aber sie hatten es natürlich auch nicht mit einer Mannschaft zu tun, die sich hinten einigelt und auf Konter lauert. Die Dortmunder waren also selbst defensiv gefordert. Aber obwohl sie versuchten, forsch aufzutreten, gaben sie den Bayern einfach zu viele Räume, und das ist bei diesem Gegner tödlich, wie sich nach knapp einer Viertelstunde beim ersten Treffer zeigte, als Robben von seiner Lieblingsposition innerhalb des Sechzehners in aller Ruhe seine Ecke anvisieren konnte.

Danach war es eigentlich schon vorbei, denn das bereits angeknackste Selbstbewusstsein des BVB löste sich dadurch weiter auf, und spätestens in der 37. Minute, als Lewandowski ein abgefälschter Hackentrick gelang, war klar, dass die Glücksgöttin auf seiten der Bayern stand. Die Dortmunder hatten zwar durchaus Chancen, auch ziemlich klare, ab...