Betreiber hält an Räumung der Asse fest

Risse in der Decke, teilweise stark beschädigte Fässer: In der Einlagerungskammer Nummer 7 im Atommüllager Asse sieht es übel aus. Erste Fotos aus dem Innern des Hohlraums in 750 Meter Tiefe hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am Wochenende ins Internet gestellt. Eines zeigt einen durchgerosteten und verformten Behälter und einen, an dem eine dicke Salzkruste klebt.

Die BGE – bzw. der vorherige Betreiber, das Bundesamt für Strahlenschutz – hat die Kammer bislang siebenmal angebohrt. Eine achte Bohrung läuft zurzeit. Die Verantwortlichen wollen sich so über deren Zustand und den der darin lagernden Behälter informieren. Die Probebohrungen hatten bereits 2012 begonnen. Zunächst kamen die Arbeiten kaum voran. Insbesondere eine Bitumenschicht in der Mitte der rund 20 Meter dicken Verschlussmauer bereitete dem Bohrteam Probleme: Das zähflüssige Pech drohte den Bohrkopf zu verschmieren und Geräte zu verkleben. Eine spätere Bohrung verfehlte den ang...