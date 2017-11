Hamburger Behörden im G-20-Fieber

Seit dem G-20-Gipfel vor vier Monaten entwickelt sich Hamburg offenbar zum Paradies für Wirtschaftsverbrecher und andere Straftäter. Dass bis zu 180 Beamte für die Sonderkommission (Soko) »Schwarzer Block« abgezogen wurden, die Straftaten von Gipfelgegnern aufklären soll, hat die Personalnot bei der Kriminalpolizei so verschärft, dass in anderen Bereichen immer mehr liegenbleibt. Wie das Hamburger Abendblatt am Freitag berichtete, musste der Senat von SPD und Grünen in seiner Antwort auf eine Anfrage der CDU jetzt zugeben, dass die Kripo rund 8.000 Fälle zurückgestellt hat – vor allem wegen der »G-20-Aufarbeitung«.

Damit wird indirekt eine Kritik bestätigt, die der Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Jan Reinecke, bereits am 14. Oktober geäußert hatte. »Wir sind am Ende«, hatte Reinecke dem Abendblatt gesagt. Jeder zehnte Beamte sei in die Soko abkommandiert worden, klagte er. Mindestens 20 Verfahren wegen »großer Wirtschaftsverb...