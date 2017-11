Schneller aussteigen

Die Zeit wird langsam knapp. Die globale Erwärmung soll deutlich unter zwei Grad Celsius gegenüber den vorindustriellen Zeiten gehalten werden, so ist es im Pariser Übereinkommen verabredet. Gut ein Grad Celsius ist bereits erreicht. Schuld ist vor allem das in Verbrennungsprozessen freigesetzte Kohlendioxid (CO2). Rund die Hälfte verbleibt für viele Jahrtausende in der Atmosphäre, die andere Hälfte wird von den Ozeanen und der Biosphäre aufgenommen.

Dabei macht sich ein Teil der CO2-Folgen erst mit erheblicher Verzögerung bemerkbar, denn das Klimasystem braucht mehrere Jahrtausende, bis sich ein neues Gleichgewicht eingestellt hat. Insbesondere das Tiefenwasser der Ozeane und die großen Eismassen reagieren sehr träge auf die Veränderungen. Die Weltmeteorologieorganisation WMO schrieb vergangene Woche bei der Vorstellung der neuesten Messdaten, dass die gegenwärtige CO2-Konzentration einem Klima entspricht, wie es auf der Erde zuletzt vor drei bis fünf Mi...