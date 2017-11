Orangensalat mit Fenchel und Oliven

In »Golden Door« (Italien, Frankreich 2006) von Emanuele Crialese macht sich eine arme Bauernfamilie Anfang des 20. Jahrhunderts auf den langen Weg von Sizilien in die Vereinigten Staaten. Kurz vorher befragt der Vater noch die Madonna des Ortes, eine Holzfigur auf einem Steinhügel, ob sie das in Ordnung fände. Himmlische Zeichen kommen schon früher an, als Postkarten aus dem gelobten Land. Darauf sind Zwiebeln so groß wie die Menschen. Geld hängt an den Bäumen. Ob es solche Postkarten wirklich gab? Und glaubten die Menschen tatsächlich an diesen Humbug? In der Bauernfamilie kann niemand lesen und schreiben.

Die Überreise ist beschwerlich. Der verwitwete Vater, seine zwei pubertären Söhne und seine Mutter reisen auf einem Schiff zusammen mit Hunderten anderen Ausreisewilligen. An Bord ist es eng. Man träumt weiter davon, wie es in Amerika wohl sein mag. Dort bade man in Milch und Honig, sagt einer. Die anderen lachen, aber man sieht, dass sie es nicht für...