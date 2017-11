Der Glanz von Al-Andalus

Es ist wohl den meisten bekannt, dass im Mittelalter große Teile der Iberischen Halbinsel jahrhundertelang unter islamischer Herrschaft standen. Ab dem frühen achten Jahrhundert, war das Festlandterritorium der heutigen Staaten Spanien und Portugal Zentrum einer arabischen Hochkultur. Staunend stehen heute deutsche Touristen vor allem in Südspanien vor grandiosen Meisterwerken maurischer Baukunst. In das breite öffentliche Bewusstsein ist allerdings nicht eingegangen, dass die sogenannte Reconquista (722–1492), also die Rückeroberung von Südspanien durch die christlichen Reiche, von Pogromen und Zwangsbekehrungen begleitet wurde und schließlich in die Vernichtung einer ganzen Bevölkerungsgruppe mündete.

Invasion arabischer Heere

Die arabische Landnahme auf der Iberischen Halbinsel war eine Folge der Krise der spätantiken Gesellschaft und des daraus resultierenden Zerfalls des Römischen Imperiums. Im fünften Jahrhundert war die Herrschaft des sich in Agoni...