Andauernde Abrechnung

Die nachfolgende Rede hielt Dietmar Dath am 21. Oktober 2017 auf der Konferenz »Revolution hat Zukunft« im Kino Babylon in Berlin. Bei dem abgedruckten Text handelt es sich um eine ergänzte und veränderte Fassung. Der vollständige Wortlaut wird in den Marxistischen Blättern (Heft 1/2018) erscheinen. (jW)

Vor siebzehn Jahren fasste der Publizist Andreas Fanizadeh das politische Denken unzähliger antiautoritärer Linken, die sich seit einem Jahrhundert von den bolschewistischen Voraussetzungen, vom Verlauf und von den Ergebnissen der Oktoberrevolution distanzieren, in einem Interview mit bemerkenswerten Sätzen zusammen, die nebenbei die gesamte revolutionäre Tradition der marxistischen Arbeiterbewegung aus etwas zu entfernen versuchen, das Fanizadeh mit verblüffender definitorischer Selbstsicherheit kurzweg »die Linke« nennt (er meint nicht die Partei, die jetzt so heißt): »Die Linke ist immer in der Krise. Das gehört dazu, dass eine Linke permanent erfolglo...