Intensität und Akribie

Am 15. Mai starb der Historiker Kurt Gossweiler in Berlin, am Sonntag wäre er 100 Jahre alt geworden. Er gehörte zu den bedeutendsten Faschismusforschern im deutschsprachigen Raum. Seine Dissertation, die er 1963 an der Humboldt-Universität zu Berlin verteidigte, »Die Rolle des Monopolkapitals bei der Herbeiführung der Röhm-Affäre« (zuletzt 2009 unter dem Titel »Der Putsch, der keiner war: Die Röhm-Affäre 1934 und der Richtungskampf im deutschen Faschismus« bei Papyrossa neu aufgelegt) und seine Habilitation »Großbanken, Industriemonopole und Staat. Ökonomie und Politik des staatsmonopolistischen Kapitalismus in Deutschland 1914–1932« (Berlin 1971, zuletzt 2013 ebenfalls bei Papyrossa) waren Meilensteine marxistischer Geschichtswissenschaft.

Den Kampf gegen den Faschismus hatte Gossweiler, der in einer kommunistischen Familie aufgewachsen war, praktisch schon als Jugendlicher geführt. Im Frühjahr 1943 gelang es ihm als Wehrmachtssoldaten, zur Roten Armee ...