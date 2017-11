Kabinett für die Reichen

Gute Nachrichten aus Berlin: Die potentiellen Koalitionäre streiten sich. Es dauert noch ein Weilchen, bis die vierte Regierung Merkel zustande kommt. Wolfgang Kubicki von der FDP sagt, er habe keine Angst vor Neuwahlen. Kubicki ist bekannt dafür, dass er das, was er so von sich gibt, gar nicht oder nur halb ernst nimmt. Er will nur den Grünen Verhandlern einen Schreck einjagen, damit die auch bei den »nationalen Klimaschutzzielen«, die ihnen so wichtig sind, bereit sind nachzugeben. Die Grünen vermitteln den Eindruck, sie wollten bald auf Ministersesseln Platz nehmen und das segensreiche Tun des Regierens beginnen.

Für die CSU-Unterhändler dagegen können die Koalitionsgespräche anscheinend gar nicht lang genug dauern. Schäubles bisheriger Parlamentarischer Staatsekretär Jens Spahn (CDU) erinnert immer wieder daran, wem man verpflichtet ist (den Großunternehmen und ihren Eigentümern). Spahn sagt – und das wird in allen Zeitungen zitiert – die Rente mit...