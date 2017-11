Trotz alledem!

Die Organisation Rote Hilfe protestierte am Freitag in einer Erklärung gegen den Auflagenbescheid des Bezirksamtes Berlin-Lichtenberg, der eine Behinderung des Luxemburg-Liebknecht-Gedenkens im Januar 2018 zur Folge hat:

Die Auflagen zur Gedenkveranstaltung für die im Jahre 1919 von rechten Freikorps ermordeten Revolutionäre Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verbieten erstmalig Stände am Friedhofseingang in Friedrichsfelde, an denen, wie in den Vorjahren üblich, Essen und Getränke verkauft werden sollen. Ebenfalls betroffen sind Anbieter von Bekleidung und Antiquariate. Jährlich nehmen Zehntausende Linke an der traditionellen Demonstration und Kranzniederlegung um den Todestag teil. Begründet werden die Auflagen mit angeblichen »Sicherheitsbedenken«. In den letzten Tagen haben bereits zahlreiche linke Organisationen gegen diese Herangehensweise der Behörde protestiert.

Hierzu erklärt Heiko Lange, Mitglied im Bundesvorstand des Rote Hilfe e. V.: »Dies...