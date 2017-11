Stimmungstest für Modi

Zwei Wahlen stehen Indien bevor: Am 9. November sind die Bürger im Unionsstaat Himachal Pradesh und am 9. sowie 14. Dezember in Gujarat zur Stimmabgabe aufgerufen. Am 19. Dezember sollen jeweils die Ergebnisse verkündet werden.

Die Regionalwahlen sind gleichzeitig ein Stimmungstest für den seit 2014 mit großer Mehrheit regierenden Premierminister des Landes Narendra Modi, der zuletzt zunehmend in die Kritik geraten ist. Der härteste Konkurrent seiner Partei Bharatiya Janata Party (BJP) ist seit dreieinhalb Jahren der oppositionelle Indische Nationalkongress (INC).

In beiden Bundesstaaten wird es einen Zweikampf zwischen der BJP und dem INC geben. Kleinere Parteien spielen dagegen keine große Rolle.

Himachal Pradesh im Norden des Landes ist einer der wenigen Unionsstaaten, die derzeit noch vom INC regiert werden. Rahul Gandhi, ein Spross des Nehru-Gandhi-Clans, zeigte sich zuletzt ...