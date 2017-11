»Sea-Watch 3« auf Rettungsmission

Seit Freitag ist das Rettungsschiff »Sea-Watch 3« im Einsatz auf dem Mittelmeer. Es ist damit vorübergehend das einzige zivile Schiff, dessen Mannschaft vor der libyschen Küste Flüchtlinge in Sicherheit bringt, die bei ihrer Überfahrt gekentert sind, wie die Hilfsorganisation »Sea-Watch« am Donnerstag mitteilte.

Das zweite Schiff, das in diesem Seegebiet kreuzte, war die »Aquarius« von SOS Mediterranée und den Ärzten ohne Grenzen. Dieses hatte am Mittwoch 588 Menschen gerettet, die sich nun auf dem Weg in den Hafen der italienischen Stadt Vibo Valentia befinden.

Ärzte ohne Grenzen berichteten in einer Pressemitteilung von Donnerstag, dass bei dem Einsatz mehrere Menschen ums Leben gekommen seien, als eines der drei vollbeset...