Solide zerstritten

Mitte Oktober flammten in Kiew Proteste prowestlicher Aktivisten gegen Präsident Petro Poroschenko auf. Ausmaß und Virulenz dieser Proteste haben aber niemals auch nur entfernt eine Gefährdung der bestehenden Machtverhältnisse bedeutet. In den ersten Tagen versammelten sich maximal 5.000 Demonstranten. Die Teilnehmerzahlen sind inzwischen gesunken. Dazu mag der herannahende Winter beigetragen haben, wahrscheinlich ist aber auch, dass die begrenzte Finanzkraft der Sponsoren der Bewegung schuld ist. Denn man kann in der Ukraine Gift darauf nehmen, dass ein erheblicher Teil der Teilnehmer an Demonstrationen fürs protestierende Herumstehen bezahlt wird – mit Verpflegung aus der Gulaschkanone und Tageshonoraren zwischen umgerechnet 10 und 20 Euro. Gemessen an den Ambitionen des georgischen Expräsidenten Michail Saakaschwili, als Vorsitzender einer »Bewegung neuer Kräfte« an der Spitze dieser Proteste ein Comeback zu versuchen, ist die Bilanz ernüchternd.

