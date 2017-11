Lang lebe Lanús

Während sich in der europäischen Champions League die ersten Teams für die K.-o.-Phase qualifizieren, stehen in der südamerikanischen Copa Libertadores die Finalisten fest. Vor dem Halbfinalrückspiel zwischen Lanús aus dem südlichen und größtenteils armen Conurbano von Buenos Aires und River Plate aus dem reichen Norden gab niemand auch nur ein halbes Pfund Butter auf einen Finaleinzug von Lanús. Weniger wegen deren fußballerischen Fertigkeiten, eher weil das Land aufgrund journalistischer Freischärlerei in Boca und River, in schwarz oder weiß, in ich oder der andere gespalten ist. Lanús hatte im Hinspiel im Monumental von River viel zuviel Respekt gezeigt, und seine Tugenden w...