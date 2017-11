Von Kriegerinnen und Hexen

Gleich 15 starke und in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Frauen aus aller Welt sind in dem neuen Comicband von Pénélope Bagieu versammelt, der nun auch auf Deutsch vorliegt. Bagieu ist es darin gelungen, ebenso geistreich und witzig wie auch lehrreich über das Leben von Frauen zu berichten, die über die Jahrhunderte gesellschaftlichen Zwängen mit Mut und Eigensinn entgegentraten.

Dabei sind in dem schön gestalteten Band neben bekannten Persönlichkeiten wie der Tänzerin Josephine Baker (1906–1975) oder der Schöpferin der »Mumins«, Tove Jansson (1914–2001), auch weniger bekannte Frauen versammelt, die es allesamt wert sind, dass man sie nicht vergisst. So etwa die Schwestern Patria, Minerva und Maria Teresa Mirabal, die unter dem Decknamen »Las Mariposas« gegen die Diktatur von Rafael Trujillo in der Dominikanischen Republik kämpften und am 25. November 1960 von dessen Schergen verschleppt und er...