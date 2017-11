Schwampel mit Schwung

In Berlin versuchen Spitzenvertreter von Union, FDP und Grünen weiterhin, eine gemeinsame Basis für Regierungsarbeit zu finden. Weil trotz einiger – zum Teil erheblicher – Differenzen der gemeinsame Wunsch zu »gestalten« stärker scheint, wird eifrig weiter »sondiert«. Was auffällt: Es wird kaum gepetzt, allenfalls getratscht – die Statements der verschiedenen Fraktionsträger sind eher allgemein gehalten. Dennoch wird deutlich: Das im Entstehen begriffene »schwarz-gelb-grüne« Bündnis, von manchen auch »schwarze Ampel« bzw. »Schwampel« genannt (andere missbrauchen den Namen eines kleinen Karibikstaates dafür), ringt dennoch erst um die elementarsten Gemeinsamkeiten, die jeweils in einem »Papier« festgehalten werden.

Kann sein, dass einige in den Gesprächsrunden nicht wissen, dass die entscheidende gemeinsame Basis schlicht Kapitalismus plus Globalisierung heißt – bei grober Abweichung davon würden »amerikanische Verhältnisse« drohen. Vielleicht haben die So...