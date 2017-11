Hungerrente für Millionen

Die sachsen-anhaltische Bördekreisstadt Haldensleben ist ein Ausnahmefall. Anders als vielerorts sonst im Osten haben sich dort größere Unternehmen angesiedelt: der Großhändler Euroglas, der Fahrzeugindustriezulieferer IFA Rotorion und der Paketdienst Hermes, eine Tochterfirma des milliardenschweren Handelskonzerns Otto Group. In Haldensleben gilt vor allem für Frauen: Wer nichts anderes findet, geht zur Leiharbeitsfirma Randstad und landet schließlich bei Hermes. Mit Glück folgt dort nach Monaten oder gar Jahren die Übernahme. Gut zehn Euro brutto pro Stunde in Teilzeit kann man dort verdienen. Mit Wochenend- und Schichtzuschlägen sind etwa 1.000 Euro netto im Monat drin.

Die 20.000-Einwohner-Stadt lobt ihre geringe Erwerbslosenquote. Offiziell beträgt sie nur fünf Prozent. In vielen Regionen liegt sie mehr als doppelt so hoch. Doch die Beschäftigten beim Versandriesen Hermes teilen ein Problem mit vielen Arbeitern in den neuen Bundesländern: die Angst v...