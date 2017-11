Haftstrafen am Fließband

Hamburgs Justiz setzt ihren Feldzug gegen Gegner des »G-20-Gipfels« Anfang Juli mit unverminderter Härte fort. Am Mittwoch verhängte ein Jugendschöffengericht eine Haftstrafe von einem Jahr gegen den 19jährigen Nikolas K., während ein Amtsgericht den 24jährigen Berhem Ü. zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilte, jeweils mit Bewährung. Das berichtete das Hamburger Abendblatt. Nikolas K. hatte in der Verhandlung eingeräumt, am Rande der von der Polizei zerschlagenen »Welcome to Hell«-Demonstration am 6. Juli zwei Flaschen auf Polizisten geworfen zu haben. Eine davon traf einen Beamten am Helm, verletzte diesen aber nicht. Die Richterin bezeichnete den Angeklagten, der seit dem Gipfel in Untersuchungshaft saß, laut als »obdach- und orientierungslos«, ein...