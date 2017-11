»Unglaubliches Durcheinander in Washington«

Sie haben für die CIA als Analytiker gearbeitet, Ihr Spezialgebiet war die Sowjetunion. Sie haben die amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan und George Bush Senior regelmäßig informiert. 1990 sind Sie ausgestiegen und haben 2003 zusammen mit anderen ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern die »Veteran Intelligence Professionals for Sanity« gegründet. Was machen Sie genau?

In diesem Sommer haben wir das fünfzigste Memorandum über die politische Lage herausgegeben. Dabei geht es um die Vorwürfe, die Russen hätten zugunsten von Donald Trump in die Wahl des US-Präsidenten eingegriffen. Wir haben zwei technische Leiter der NSA-Behörde unter uns, deshalb können wir wissen, ob und wie jemand in die amerikanischen Daten eingedrungen ist: Ein Whistleblower, wahrscheinlich aus der Demokratischen Partei, hat Daten heruntergeladen, die Wikileaks veröffentlichte. So haben die Russen sie bekommen, sind aber nicht von außen in die Daten eingedrungen und haben sie nicht ma...