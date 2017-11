Katalanische Regierung im Gefängnis

Auf Antrag der spanischen Generalstaatsanwaltschaft hat das Sondergericht Audiencia Nacional in Madrid Untersuchungshaft auf unbestimmte Dauer für den Vizepräsidenten der Generalitat Kataloniens, Oriol Junqueras, und sieben Minister angeordnet. Ein weiteres Kabinettsmitglied, das in der vergangenen Woche zurückgetreten war, bleibt gegen Zahlung einer Kaution auf freiem Fuß.

Zuvor waren die Regierungsmitglieder am Donnerstag in Madrid vor der Audiencia Nacional erschienen, um ihre Aussagen zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen zu machen. Für ihre Beteiligung an den Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens drohen i...