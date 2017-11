Nachschlag: Machtspiele

Das Ausmaß, in dem in der letzten Zeit in den Medien die Religion ein Thema war, würde einem veritablen »Gottesstaat« alle Ehre machen. Anlass war selbstverständlich das Reformationsjubiläum und der Gipfelpunkt dieser Dienstag, an dem sich der historisch nicht belegte »Thesenanschlag« Martin Luthers zum 500. ...