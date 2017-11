Hoffnung und Misstrauen

Zum dritten Mal hielt sich Wladimir Putin am Mittwoch zu Gesprächen in Teheran auf. Wieder kein richtiger Staatsbesuch: 2007 kam Russlands Präsident zu einem Gipfeltreffen der Anrainer des Kaspischen Meeres in die iranische Hauptstadt, 2015 zu einer Konferenz der Staats- und Regierungschefs der erdgasexportierenden Länder. Und gestern ging es um einen Dreiergipfel, an dem neben dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani auch das Staatsoberhaupt der ehemaligen Sowjetrepublik Aserbaidschan, Ilham Alijew, teilnahm. Damit knüpften die drei Staaten, die über das Kaspische Meer miteinander verbunden sind, an ihr Gipfeltreffen in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku im August 2016 an. Im Vordergrund standen daher am Mittwoch erneut gemeinsame Wirtschafts- und Verkehrsinteressen. Daneben führte Putin aber auch, wie schon bei seinen früheren Besuchen in Teheran, bilaterale Gespräche mit iranischen Politik...