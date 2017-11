»Es muss ein Zweckbündnis mit den USA geben«

Unter dem Motto »Kein Fuß breit dem Faschismus!« rufen das kurdische demokratische Gesellschaftszentrum Nav-Dem und weitere kurdische Organisationen für Samstag zu einer Demo in Düsseldorf auf. Was ist der aktuelle Anlass?

Wir wehren uns gegen den zunehmenden Rechtspopulismus in Europa sowie die Verbote kurdischer demokratischer Organisationen hierzulande. Bislang war der Nährboden für eine repressive Haltung gegen uns gegeben, weil die neoliberalen etablierten Parteien im Bundestag keine Lösungen für den Türkei-Konflikt hatten. Nachdem die AfD nach der Bundestagswahl nun in den Bundestag eingezogen ist, wird deren Einfluss die unzulängliche Friedenspolitik und sozialen Missstände in der Bundesrepublik verschärfen. Obgleich die linke und demokratische Opposition in der Türkei weiterhin verfolgt wird, ist abzusehen, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihren Dialog mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan fortsetzen wird. Wir aber fordern Fr...