Der Münchner V-Verdacht

Dass Akten mit solch brisanten Inhalten erst jetzt in dem Verfahren vorgelegt wurden, das ursprünglich schon im September enden sollte, empörte Prozessbeteiligte und Zuhörer. Der Vater eines Mordopfers verließ wütend den Gerichtssaal und rief dem Angeklagten zu: »Du sollst nie rauskommen!« Später applaudierten die Zuschauer, als Vertreter der Nebenklage die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kritisierten. Der Vorsitzende Richter Zimmer drohte mit Ordnungsgeld und Saalverweisen. Wir befinden uns im Prozess gegen den Waffenhändler des Münchner Attentäters. Bei seinem »Amoklauf« am 22. Juli 2016 tötete der 18jährige David Sonboly neun Menschen, verletzte weitere fünf.

In der Hauptverhandlung am Montag, die wegen des großen öffentlichen Interesses in den geräumigeren Hochsicherheitsgerichtssaal der JVA Stadelheim verlegt worden war, präsentierte die Staatsanwaltschaft überraschend 2.234 neue Aktenseiten mit Kommunikationsverläufen des angeklagten Waffenhändl...