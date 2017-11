Die Segelyacht als »produktives Kapital«

Wenn die Franzosen bisher noch nicht so genau wussten, was »produktives Kapital« sein könnte und wem es nützt – seit dem vergangenen Montag haben sie es möglicherweise begriffen. An diesem für die Reichen und sehr Reichen des Landes bedeutenden Tag, schaffte die Nationalversammlung in Paris die bisher geltende Vermögenssteuer ab, in Frankreich »Impôt de solidarité sur la fortune« (ISF) genannt. Eine »Solidaritätssteuer« also, die den Leuten mit viel zu viel Geld und Besitz einen Teil ihrer Millionen und Milliarden abzwackte, um ihn in gesellschaftliche Projekte zu investieren. Den von François Mitterrand 1982 eingeführten ISF gibt es nun nicht mehr. In den schicken, schweineteueren Pariser ...