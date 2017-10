Abgeschrieben: DKP zu Angriff auf Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht

Das Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 14. Januar 2018 soll nach einer Ankündigung des Bezirksamtes Berlin-Lichtenberg staatlich behindert werden (siehe jWvom 30./31. Oktober). Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) veröffentlichte dazu am Dienstag eine Pressemitteilung:

2018, 100 Jahre nach der gescheiterten Novemberrevolution toben weltweit Kriege, stehen NATO-Truppen, darunter deutsche an der russischen Grenze – die Luxemburg-Liebknecht-Demonstration (LL-Demo) ist wichtiger, denn je.

2018 wird nach der Bundestagswahl der Angriff auf die sozialen und demokratischen Rechte und Errungenschaften verschärft werden – die LL-Demo ist wichtiger, denn je.

2018 werden diese Angriffe der Herrschenden von ihnen selbst zum Nährboden für Nationalismus und Rassismus gemacht, um zu spalten – Die LL-Demo ist wichtiger, denn je.

Die traditionelle Luxemburg-Liebknecht-Demo am 14. Januar in Berlin steht für das Aufstehen gegen Krieg und Hochrüstung, gegen...