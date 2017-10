Antifaschistische Organisation kritisiert europäische Abschottungspolitik

Die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) – Bund der Antifaschisten versandte am Donnerstag »vor dem Hintergrund der Wahlergebnisse in verschiedenen europäischen Ländern« eine Pressemitteilung:

Mit großer Sorge verfolgt die FIR die aktuelle Entwicklung in Mitteleuropa. Verschiedene Entwicklungen machen deutlich, dass dieses Europa sich in eine reaktionäre politische Richtung weiterentwickelt. In der Bundesrepublik Deutschland erreichte die extrem rechte »Alternative für Deutschland« (AfD) über 12 Prozent der Wählerstimmen und zieht mit etwa 90 Abgeordneten in den Deutschen Bundestag. In Österreich hatten die Parlamentswahlen das Ergebnis, dass die konservative ÖVP eine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ eingehen will. Deren gemeinsamer Nenner ist die Ablehnung der Aufnahme weiterer Flüchtlinge in Mitteleuropa. Verantwortlich dafür soll – auch nach dem Willen der ÖVP – Heinz-Christian Strache von der FPÖ sein. In der Tschechischen ...