Kleiner Erfolg für Flüchtlinge

Nun ist es amtlich: Am 31. Oktober soll das Internierungslager für Flüchtlinge auf der zu Papua-Neuguinea gehörenden Insel Manus geschlossen werden. Dieser Termin ist in einer australischen Senatsanhörung bestätigt worden. Die derzeit noch verbleibenden Insassen sollen in zivilen Unterkünften auf der Insel untergebracht werden. Die Kosten dafür trägt Australien – nach Angaben von Michael Pezzullo, dem Leiter der Einwanderungsbehörde, belaufen sie sich für das nächste Jahr auf 150 bis 250 Millionen Australische Dollar (100 bis 165 Millionen Euro).

Dieser Betrag sei geringer als die Kosten für den Weiterbetrieb des Lagers, erklärte Pezzullo. 48 Plätze in Hotels sind gebucht, bis die neuen Unterkünfte bereitstehen. Insgesamt sollen später bis zu 700 Menschen versorgt werden. Das wäre ausreichend, denn nach Pezzullos Bericht sind derzeit noch 606 Flüchtlinge und Asylsuchende auf der Insel, nachdem zuletzt bereits 54 von den USA übernommen wurden und 52 mit ei...