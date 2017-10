Menschenrechtler auf freiem Fuß

Nach mehr als drei Monaten in Untersuchungshaft in der Türkei sind acht Menschenrechtler aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Silivri westlich von Istanbul entlassen worden. Darunter waren auch der Deutsche Peter Steudtner und sein schwedischer Kollege Ali Gharavi.

Ein Gericht in Istanbul hatte in der Nacht zu Donnerstag die Freilassung der Gefangenen ohne Auflagen beschlossen. Auch die türkischen Mitangeklagten wurden bis zu einem Urteil auf freien Fuß gesetzt, teilweise unter Auflagen. Eine Ausnahme stellt der ebenfalls angeklagte Vorsitzende der Organisation Amnesty International (AI) in der Türkei, Taner Kilic, dar.

Kilic muss weiterhin...