Auch mal was einbehalten

Inzell. Vor dem Saisonauftakt im Eisschnelllauf mit den deutschen Meisterschaften (ab morgen in Inzell) gibt es Ärger über vom Verband nicht ausgezahlte WM-Prämien eines japanischen Ausrüsters. »Leistung muss sich lohnen. Im Sport gilt das auch. Wenn die DESG meint, diesen Grundsatz aufheben zu müssen, dann sollte sie das kommunizieren«, beschwerte sich Claudia Pechstein. »Alles andere ist ein grober Verstoß gegen das Fairplay und dürfte auch nicht rechtmäßig sein.« Die fünfmalige Olympiasiegerin, die in Pyeongchang ihre siebten Winterspiele erleben möchte, ist eine von drei betroffenen deutschen Medaillengewinnern der WM 2017. Sprintvizeweltmeister Nico Ihle ist wie die 45jährige »der Meinung, so etwas hätte man vorhe...