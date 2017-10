Re: Weil du Jude bist

Die Geschichte von Oscar, Opfer von Antisemitismus

Erstmals seit zwei Jahren ist die Zahl antisemitischer Straftaten wieder angestiegen. Die frisch ins Parlament gewählte AfD wird das Klima noch verschärfen, Geld genug bekommt sie ja dafür. Was macht das mit den etwa 250.000 Juden in Deutschland? Im Zentrum steht der Fall eines 14jährigen Schülers aus Berlin. Monatelang soll er in seiner Schule gemobbt und geschlagen worden sein – weil er Jude ist. Seine Mutter hat darüber ein Protokoll verfasst. Oscars Eltern sind die Protagonisten in dieser Folge der Arte-Reportage-Reihe, die unangenehme Fragen in viele Richtungen stellt.

Arte, 19.40

Robin Hood

