»Um Klischees zu vermeiden«

Seit Anfang des Monats sind Sie Direktor des Österreichischen Filmmuseums. Wie kam es zur ersten Retrospektive in Ihrer Amtszeit, die sich bis Ende November dem sowjetischen Film widmet?

Zum einen beschäftigt sich das Filmmuseum seit fast 50 Jahren mit dem sowjetischen Film, der ja sowohl künstlerisch als auch von seiner politischen Prägnanz her zu den wichtigsten der Filmgeschichte zählt. Österreich war als neutrales Land ein gern gesehener Partner sowjetischer Archive, zumal es hier eine Tradition der Präsentation dieser Filme gab. Als die über einen langen Zeitraum gesammelten Bestände des Museums in den vergangenen 15 Jahren unter meinem Vorgänger ­Alexander Horwath aufgearbeitet wurden, ergaben sich erneut gute Kontakte in die Russische Föderation und andere ehemalige sowjetische Republiken.

»Utopie und Korrektur« ist keine klassische Retrospektive, sondern setzt zwei wichtige Phasen des sowjetischen Filmschaffens zueinander in Beziehung. Warum?

Wir ...