Wie Google mit Kritikern umgeht

Eine beträchtliche Summe Geld stecken der Suchmaschinenbetreiber Google und sein Mutterkonzern Alphabet in Vereine, Stiftungen und Thinktanks, die vorgeblich dem Gemeinwohl dienen. In der Regel wird darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiter der entsprechenden Einrichtungen in ihrer Arbeit völlig unabhängig seien. Dabei wird jedoch eines verschwiegen: Eine Verpflichtung zur Weiterfinanzierung oder -beschäftigung bei missliebigem Verhalten gibt es nicht.

Wer den Konzern an einer empfindlichen Stelle kritisiert, muss mit drastischen Konsequenzen rechnen. Diese Erfahrung machte Barry Lynn, ein Mitarbeiter des von Google laut Auskunft der New York Times (30.8.2017) mit bislang bereits mehr als 21 Millionen US-Dollar unterstützten Thinktanks New America Foundation. Er und seine Mitarbeiter hatten in einer Pressemeldung begrüßt, dass die Kartellbehörde der EU den Konzern Ende Juni 2017 mit einer Strafe von 2,42 Milliarden Euro belegte. Die Marktmacht von Googl...