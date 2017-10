Auf der Tagung »Geschichte im Rampenlicht« sollte es um »Inszenierungen historischer Quellen im Theater« gehen, die vom 19. bis 21. Oktober in Bremen stattfand. Ungewöhnlich war sie schon deshalb, weil die Bremer Shakespeare Company (BSC) ihr Theater am Leibnizplatz als Örtlichkeit zur Verfügung gestellt hatte.

Peter Lüchinger, seit 1989 Schauspieler an der selbstverwalteten Bühne, spielt in der Vorgeschichte der Tagung eine bedeutende Rolle. Seit zehn Jahren arbeitet er mit der Bremer Historikerin Eva Schöck-Quinteros zusammen. Sie erforscht mit Studierenden in einem mehrsemestrigen Projekt historische Quellen vorwiegend aus dem Bremer Staatsarchiv. Anschließend erstellen diese Rohtexte, die Lüchinger dramaturgisch bearbeitet, damit sie als Vorlagen für szenische Lesungen verwendbar sind. Auf diese Weise sind unter dem Motto »Aus den Akten auf die Bühne« elf Inszenierungen zu Themen der Geschichte des 20. Jahrhunderts entstanden, von denen zwei im Laufe ...