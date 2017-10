Eine Art technischer Panne

Während die Ermittler in Wolfsburg und Stuttgart im Zusammenhang mit Kartellvorwürfen noch Berge von Unterlagen sichten, gehen die Autobosse aus der Verteidigungsstellung sogar in die Offensive. Daimler und Volkswagen hatten sich bei den Kartellwächtern in Bonn und Brüssel zwar vorsorglich selbst angezeigt, betonen aber unisono, dass es bei den nun untersuchten Absprachen unter den großen deutschen Herstellern vor allem um technische Standardisierungen gegangen sei.

»Das Kartellrecht wird von uns sehr respektiert«, sagte VW-Chef Matthias Müller am Mittwoch auf einer Veranstaltung des Handelsblatts im Daimler-Werk Sindelfingen. »Von Preisabsprachen ist mir nichts bekannt.« Daimler-Chef Dieter Zetsche betonte, die Kooperation habe den Kunden ge...